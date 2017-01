Më në fund publikohet kënga e Dua Lipës me Martin Garrix (Video)

Është publikuar projekti i fundit i këngëtares Dua Lipa bashkë me Martin Garrix, në të cilin këngëtarja shqiptare me famë botërore ishte mysafire.

‘Scared To Be Lonely’ mban titullin kënga e cila në minutat e parë të publikimit ka filluar të klikohet shumë, shkruan lajmi.net.

Kujtojmë se ky projekt është i ngjashëm me hitin ‘In the name of love’ gjithashtu nga Garrix por në bashkëpunim me shqiptaren tjetër Bebe Rexha./Lajmi.net/