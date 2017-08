Me këto fjalë uron Sabriu djalin e tij Ermalin (Foto)

Me rastin e ditëlindjes së Ermal Fejzullahut nuk kanë munguar shumë urime në drejtim të tij.

Në këtë 29 vjetor, këngëtari sigurisht se ndihet i bekuar që pranë vetes ka arritur ta krijoj një familje të shëndoshë duke i bërë gjithashtu gjyshër, Sabriun dhe Nerën, shkruan lajmi.net

Të dy prindërit kishin zgjedhur ta urojnë djalin e tyre edhe publikisht me rastin e kësaj date të veçantë për të e ta.

Nera zgjodhi fjalët e saj ti shpreh nëpërmjet llogarisë së saj në Instagram ndërsa Sabri Fejzullahu urimin e thurri në Facebook.

”Ermal djale , kolege , motive , jete , frymezim , mosplakje e imja , virtyt dashni , besim e shume e shume qka per mu.I bofsh 100 drita e jem me Arianen Artin Bunen Eren. Ti je krenaria e Jon .Te don shume baba Sabri”, ishin fjalët e tij të shoqëruara me një fotografi./Lajmi.net/