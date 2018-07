Me këto fjalë Bleona Qereti e uron nënën për ditëlindje! Kaq e re duket ajo

Këngëtarja shqiptare, Bleona Qereti është goxha aktive në rrjete sociale.

Në postimin e fundit të publikuar në Instagram, ajo ia uron ditëlindjen personit më të dashur të saj, nënës, shkruan lajmi net.

“Dua që të gjithë fansat e mi t’ia urojnë ditëlindjen në Instagram nënës jo vetëm se është nëna ime por për të gjithë ata që e njohin personalitetin e saj pasi është një person i veçantë. Të dua mami!”, ka shkruar ajo.

Ndryshe, Bleona është rikthyer me projekt të ri muzikor “I don’t need your love” në të cilin shfaqet mjaft sensuale. /Lajmi.net/