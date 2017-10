Me këtë përbërës shumë të thjeshtë mund t’i zhdukni lythat

Para se të fillojmë, a e dini çfarë janë fibroidet? Fibroidet janë lythat e vogla në lëkurën tonë. Ekspertët e shëndetit anë e mban botës pretendojnë se këto lytha janë në fakt tumore beninje të indit lidhës.

Fibroidet zakonisht kanë të njëjtën ngjyrë si lëkura jonë, por shpesh mund të kenë edhe ngjyrë tjetër.

Ato zakonisht paraqiten gjatë të 30’ave dhe më së shumti në qafë, sqetulla, ije, nën gjoks, stomak dhe qepallë.

Por ato mund të paraqiten edhe në zona të tjera të trupit, gjithashtu. Të paktën çdo njeri në botë ka një fibromë në lëkurë, dhe ky është një fakt interesant.

E vërteta është se askush nuk i di shkaqet kryesore pse lythat dalin, por ekspertët e shëndetit thonë se obeziteti dhe gjenet mund të jenë një nga to. Por, mos u brengosni, pasi që ju mund t’i hiqni ato pa ndonjë procedurë kirurgjike. Dhe për t’i hequr ato juve ju duhet vetëm një përbërës natyral – uthull molle.

Por, duhet të keni kujdes dhe mos ta përdorni uthullën e mollës për t’i hequr fibromat përreth syve ose në qepalla.

Receta për heqjen e lythave me uthull molle

Së pari lajeni me ujë dhe sapun zonën përreth lythës. Më pas, me një copë pambuk, lageni në ujë të pastër dhe aplikojeni në zonën e prekur për 15 minuta. Më pas zhyteni një copë tjetër pambuku në uthull molle dhe shtrydheni. Pastaj, vendoseni pambukun direkt në fibromën e lëkurës dhe mbylleni me një flaster. Lëreni për 10 minuta dhe më pas shpërlajeni me ujë të ngrohtë. Përsëriteni këtë procedurë tri herë çdo ditë, për një javë.

Do të mahniteni nga rezultatet. Së pari do të shihni se fibroma do të marrë ngjyrë të errët dhe më pas do të zhduket. Gjithashtu duhet ta dini se varësisht nga madhësia dhe thellësia e saj, fibroma mund të lërë shenjë. Kështu, pasi të jetë hequr lytha, mund të aplikoni gel aloe vera për ta hequr shenjën. Por nëse nuk shihni asnjë shenjë, atëherë gjithçka është në rregull.

Procedura është rekomanduar nga Tasty Recipes.