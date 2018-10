Me kë po pushon Lori në Palma de Mallorca?

Këngëtarja Loreta Kaçka - Lori, ka zgjedhur Palma de Mallorca-n për të pushuar.

Nga atje ka publikuar një fotografi në Instagram dhe duket shumë e lumtur, shkruan lajmi.net

Ani pse nuk ka zbuluar se me kë ndodhet atje, besohet se Lori ka shkuar me të dashurin e saj, lidhjen me të cilin e ka konfirmuar për ‘Mirage’ gjatë një interviste.

Sa i përket projekteve muzikore, kënga e saj e fundit titullohet ‘Dashni’ dhe vjen në duet me Arit Çunin../Lajmi.net/