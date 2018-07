‘Me Encën, bashkëpunim në të gjitha aspektet’. Ky është reperi shqiptar që ngacmoi këngëtaren

Enca jo pak herë është në qendër të vëmendjes.

Jo vetëm për klipet, por edhe postimet provokuese që bën herë pas here. E nisi muzikën duke bashkëpunuar me Biga Bastën, i cili edhe e menaxhonte atëherë këngëtaren. Më pas ajo u bë pjesë e OTR, anëtarja e parë femër.

Por ky bashkëpunim i saj me Noizyn nuk zgjati shumë pasi marrëdhënie e tyre u prish. Megjithatë Enca vazhdon të bëjë muzikë e madje edhe të jetë e kërkuar dhe në vëmendjen e të tjerëve. Kështu, diksuh e ka pyetur reperin Çartani nëse do të kishte bërë një bashkëpunim me Encën. ‘Me Encën, në të gjita aspektet’, është përgjigjur ai. Nuk e dimë nëse e ka patur seriozisht apo ka bërë shaka.