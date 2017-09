Me dietën me majdanoz mund të humbisni deri në 3 kg në javë

Majdanozi është një nga përbërësit më të njohur që përdoret më shpesh për zbukurim, duke injoruar përfitimet e kësaj bime për shëndetin.

Përveç kësaj, majdanozi përmban katër herë më shumë vitamina C se portokalli, duke qenë një stabilizues i mirë. Gjithashtu është i shkëlqyer për mëlçinë, një kurë e mahnitshme për veshkat etj

Përveç vitaminës C, përmban gjithashtu 20% proteina, flavonoide, vajra esenciale, hekur, kalcium, fosfor, mangan, squfur, vitaminë K dhe beta-karoten.

Sallata me majdanoz redukton peshën e trupit në një mënyrë të shëndetshme, pa ç’ekuilibruar vitaminat në trup.

Kjo dietë me majdanoz, do t’ju ndihmojë të humbni 4-5 kg në vetëm 1 javë!

Si ta përgatisni sallatën me majdanoz

Merni 6 majdanoz, gjethe nenexhiku dhe copëtojini me thikë. Merni një lugë me grur të thërrmuar dhe zhyteni për 30 minuta në ujë.

Merni një domate të madhe dhe prijeni hollë dhe shtrydhni një limon në këtë përzierje.

Hani këtë sallatë gjatë gjithë ditës, sa herë që ndiheni të uritur. Ju gjithashtu mund të konsumoni:

1 filxhan kafe ose një frut (portokalli, banane, qitro, luleshtrydhe ose mollë) si mëngjes.

Për drekë mund të konsumoni gjoks pule të pjekur në skarë dhe një kokërr mollë.

1 vezë të zier, 1 karotë dhe 1 mollë për darkë

Midis vakteve mund të hani një kos të vogël ose një frut, por jo më shumë se 100-200 gr.

Kjo dietë me majdanoz duhet të ndiqet për një javë, nëse doni të humbni 4-5 kilogramë. Gjithashtu, pini 2 litra lëngje në ditë, (ujë, çaj pa sheqer) dhe shmangni lëngjet me sheqer dhe me gaz. /Lajmi.net/