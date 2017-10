Me apo pa mbathje? Vjen reagimi i Kejvinës

Kejvina Kthjella pasi shaktoi një zhurmë të madhe dhe e mendoi dy herë të nxirte në shesh ‘zogun’ në emiosionin ‘Xing’, ka vendosur të sqarojë me një status si ishte e veshur.

“Dua te hedh poshte te gjithe aludimet sipas te cilave kam kercyer pa mbathje. Kam pare postimet neper rrjete sociale per sa i perket kesaj teme . Dua te them se askush nuk duhet te arrije ne perfundime pa qene i sigurt per çka po flet” ka shkruar ajo duke shtuar: “Do flas me Ermalin dhe javën tjeter do vesh pantallona ushtarake’./lapsi/