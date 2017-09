Mbyllja dhe izolimi shkaktarët e problemeve tek adoleshentët

“Adoleshenca ka elemente hormonale dhe emocionale dhe atakon nga problemet e brendshme dhe duhet të trajtohet. Mbyllja dhe izolimi janë shkaktarët kryesor të shtimit të problemeve të adoleshentëve”, tha ajo sot (e mërkurë) në emisionin e mëngjesit “Mirëmëngjesi Kosovë’, në Radio Televizionin e Kosovës (RTK).

Sipas saj edhe vet familja duhet të merret me fëmijët. Ajo deklaroi se me problemet që mund të shtohen në adoleshencë mund të humbim rininë. “Frika manifestohet nga ana e prindërve edhe vet adoleshenti kishte me qenë mirë që të ketë një edukim. Adoleshenca ka probleme edhe në aspektin subjektiv. Në momentin që izolohet adoleshenti e ka predispozitën që të shkojë në ekstrem”, tha Sadiku-Hysa.

Ajo sugjeroi prindërit të mos jenë shumë emocional. “Edhe vet prindi duhet të edukohet si të shkojë procesi i fëmijëve në adoleshencë”, tha ajo.

Sadiku-Hysa vlerësoi se edhe arsimtarët janë faktorë që mund të jenë përkrahje në adoleshencë.

“Ka raste kur arsimtari sheh nxënësin me simptoma depresive. Nxënësi ka nevojë për përkrahje. Roli i psikologut është nevojë urgjente, çdo shkollë duhet të ketë së paku dy psikologë”, theksoi ajo.