Mbulohet Bleona dhe uron Bajramin (Foto)

Sot po festohet Kurban Bajrami nga besimtarët e fesë islame.

Urimet për këtë festë kanë ardhur nga të gjitha anët, uruan edhe estrada dhe fytyrat e tjera publike, shkruan lajmi.net.

Në mesin e personave që uruan festën e Kurban Bajramit ishte edhe këngëtarja Bleona Qereti, e cila uroi në mënyrë të veçantë.

Duke u mbuluar me mbulesë muslimane dhe me pozë para xhamisë, Bleona uroi me këto fjalë “Te gjithe besimtareve Musliman gezuar nga zemra kurban bajramin. Zoti ju bekofte”, shkruan ajo. /Lajmi.net/