Mbrojtja e deputetit Ismaili kërkon hudhjen e aktakuzës për gazin lotsjellës

Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lëvizjes “Vetëvendosje”, Fisnik Ismaili, është paraqitur të mërkurën në Gjykatën Themelore në Prishtinë, në gjykimin për hedhjen e gazit lotsjellës.

Në shqyrtimin e dytë, mbrojtësi i të akuzuarit Ismaili, avokati Betim Shala, ka paraqitur kërkesën e tij për hudhjen e aktakuzës dhe kundërshtimin e provave.

Deputeti Fisnik Ismaili, akuzohet për dy vepra penale “pengimi i personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare” dhe “mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.

Sipas avokatit Shala, dyshimi i prokurorisë së i mbrojturi i tij, në ditën kritike kishte poseduar dy bombola të gazit, nuk mund të vërtetohej vetëm me anë të një prove, të cilën e posedonte prokuroria, dhe atë vërtetimin mbi marrjen e përkohshme të gjësendeve.

Ai ka shtuar se ky vërtetim nuk përmbante as numër të rastit, nuk kishte as numër protokolli, as vulë të pranimit, as vulë të institucionit dhe as të dhëna identifikuese të mjeteve të gjësendeve të konfiskuara, dhe se sipas tij, dyshimi së bombolat mund të përmbanin gaz lotsjellës nuk ishte provë më të cilën mund të vërtetohej përmbajtja e tyre.

Avokati Shala e ka kundërshtuar aktakuzën edhe për veprën penale “pengimi i personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrave zyrtare”.

Sipas tij, prokuroria për vërtetimin e bazuar mirë se Ismaili kishte kryer këtë vepër penale kishte përdor vetëm disa video incizime.

“Unë si mbrojtës me rastin e shikimit të këtyre video incizimeve askund nuk kam vërejte ndonjë veprim të të mbrojturit tim, se i njëjti ka ndërmarrë ndonjë veprim në të cilin do të pengonte pjesëtarët e policisë së Kosovës që të shoqërojnë Albin Kurtin. Nga këto video incizime nuk mund të vërtetohet se i mbrojturi im ditën kritike ka përdor ndonjë forcë apo i është kanosur ndonjë pjesëtar të policisë për të penguar ushtrimin e detyrave zyrtare” tha avokati Shala.

Ai ka shtuar se për kryerjen e kësaj vepre penale, elementi qenësor ishte përdorimi i forcës ose kanosja, dhe se sipas tij, në këto video incizime nuk shihet asgjë tjetër pos pjesëtarë të Policisë së Kosovës, duke i shtyrë deputetët e Kuvendit nga hapësira e hyrjes kryesore.

Po ashtu, avokati Shala tha se në provat të cilat i posedonte nuk gjendej asnjë urdhëresë drejtuar Policisë së Kosovës, e lëshuar apo urdhëruar nga gjykata për shoqërimin e Albin Kurtit.

Shala i ka propozuar gjykatës që të aprovojë kërkesën e tij për hudhjen e aktakuzës dhe kundërshtimin e provave.

Ndërkaq, prokurori Ilaz Beqiri e ka kundërshtuar kërkesën e avokatit Shala, pasi sipas tij, aktakuza ishte ngritur në mënyrë të ligjshme dhe e mbështetur në prova dhe fakte.

Sipas prokurorit, pas administrimit të provave, pa mëdyshje do të vërtetohet se i akuzuari Ismaili ka kryer veprat penale që i vihen në barrë, pasi edhe sipas vërtetimit mbi marrjen e përkohshme te gjësendeve, rezultonte se te i akuzuari Ismaili ishin gjetur dhe sekuestruar dy bombola të gazit lotsjellës, të cilin vërtetim sipas prokurorit, i pandehuri kishte refuzuar që ta nënshkruaj.

Beqiri i ka propozuar gjykatës që kërkesa e avokatit Shala të refuzohet dhe të caktohet shqyrtimi kryesor.

Ndërkaq, kryetari i trupit gjykues, gjykatësi Vesel Ismajli, ka njoftuar palët se aktvendimi lidhur me kërkesën për hudhjen e aktakuzës dhe kundërshtimin e provave do tu dorëzohet në formë të shkruar.

Ndryshe, Fisnik Ismaili akuzohet se më 30 nëntor 2015, në hollin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, gjatë një kontrolli nga ana e policisë, tek i pandehuri ishin gjetur dhe sekuestruar dy bombola me gaz lotsjellës, të cilët i kishte fshehur në këpucët e tij, me qëllim që t’i fusë në sallën plenare të Kuvendit të Kosovës.

Ismaili, gjithashtu akuzohet se më 17 nëntor 2015, në dalje të Kuvendit të Kosovës, i kishte penguar pjesëtarët e Policisë së Kosovës, Isuf Xhemajlin, Mehdi Kozhanin, Rifat Gashin, Ali Berishën dhe Faik Krasniqin në kryerjen e detyrave zyrtare.

Sipas aktakuzës, në momentin kur policët kishin tentuar që ta ndalin dhe ta shoqërojnë në polici deputetin tjetër të Vetëvendosjes, Albin Kurtin, i akuzuari Ismaili afrohet me deputetet e tjerë në mes dhe pamundëson shoqërimin e tij në polici.

Për këto veprime, deputetin Ismaili, prokuroria e ngarkon me veprën penale “mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve dhe “pengimi i personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare”.

Përveç tij, me akuza të njëjta ngarkohen edhe kolegët e tij, Albin Kurti, Donika Kadaj-Bujupi, Albulena Haxhiu, Faton Topalli, Ismajl Kurteshi dhe deputeti Haxhi Shala nga Nisma për Kosovën, por gjykimet ndaj tyre, zhvillohen ndaras./Betimiperdrejtesi/