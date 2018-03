Mbrojtësi i njohur i thotë “PO” Interit

Stefan de Vrij ka rënë dakord për t’u nënshkruar me Interin kontratë pesë vjeçare.

Mbrojtësi holandez, në fund të sezonit do të largohet nga Lazio pas skadimit të kontratës, ndërsa gjithashtu ka qenë i lidhur me Barcelonën dhe Liverpoolin.

‘Gazzetta dello Sport’ shkruan se janë ‘Nerazurrët’ që kanë fituar garën për mbrojtësin 26 vjeçar.

Sipas të përditshmes italiane, De Vrij do të firmos marrëveshjen me Interin, nga e cila do të përfitojë 4.2 milionë euro.

De Vrij i është bashkuar Lazios nga Feyenoord në vitin 2014, pas paraqitjeve mbresëlënëse me Holandën në Kupën e Botës./Lajmi.net/