Mblidhet Kryesia e LDK-së

Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) do të mblidhet sot.

Në një njoftim e kësaj parti bëhet e ditur se sot nga ora 13:00 do të mblidhet Kryesia e saj, por nuk është njoftuar se cilat do të jenë temat që do të diskutohen.

Megjithatë, pritet që në këtë mbledhje do të trajtohet çështja e të nominuarit të LDK-së për kryeministër si dhe çështja e koalicioneve parazgjedhore, pasi sot është afati i fundit për koalicione. /Lajmi.net/