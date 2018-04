Mbledhja e parë për Asociacionin, mbahet në veri

Strukturat administrative të katër komunave veriore të Kosovës do t’i ofrojnë mbështetje Ekipit menaxhues për formimin e Asociacionit apo Bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Pajtimi për një gjë të tillë është arritur në mbledhjen e Ekipit menaxhues me kryetarët e katër komunave të veriut të Kosovës dhe dekanin e Fakultetit Juridik të Universitetit që funksionon në veri të Mitrovicës.

Vinka Radosavljeviq, koordinatore e Ekipit menaxhues, përmes një komunikate për medie, ka bërë të ditur se ky ekip ka mbajtur sot mbledhjen e parë me ekspertët ligjor të fushës së vetëqeverisjes lokale.

“Ekipi menaxhues do ta bazojë punën e tij vetëm mbi bazën e marrëveshjeve të arritura gjatë dialogut në Bruksel, ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, duke respektuar Kartën evropiane për vetëqeverisjen lokale dhe principet dhe vlerat tjera demokratike evropiane të kësaj fushe”, ka deklaruar Radosavljeviq.

Në komunikatë gjithashtu është thënë se në përputhje me kompetencat dhe mandatin e punës, Ekipi menaxhues do të konsultohet me përfaqësuesit e OSBE-së, lidhur me punën e mëtejme, si dhe me instancat kompetente të institucioneve në Prishtinë.