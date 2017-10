Mbi 40 të lënduar në Kataloni, pamje të tmerrshme nga dhuna e Policisë (Video)

Mbi 40 katalunas kanë mbetur të lënduar gjatë mbrojtjes së vendvotimeve, për referendumin i cili po mbahet sot atje për pavarësi.

Pamje të tmerrshme po publikohen nëpër mediat e huaja nga intervenimet e dhunshme të policisë, transmeton lajmi.net

Policia spanjolle tashmë ka marr nën kontroll shumicën e qendrave të votimit, kurse po konfiskon edhe fletëvotimet.

Madridi zyrtar e ka cilësuar si të jashtëligjshëm këtë referendum. /Lajmi.net./

LATEST: 38 injured as result of police action vs activists at #CatalanReferendum – emergency https://t.co/69fplSacc4 pic.twitter.com/Yjp7dodC3K

— RT (@RT_com) October 1, 2017