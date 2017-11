Mbi 300 milionë euro humbje nga mungesa e energjisë

Mbi 300 milionë euro për një vit bizneset prodhuese humbin nga mungesa e energjisë elektrike. Si problem real e konstatoi edhe kryeministri, Ramush Haradinaj, por tha se qeveria nuk do t`i lërë më vetëm prodhuesit, por do të jetë partner me ta.