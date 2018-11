Mbaroi, çifti i juaj i preferuar janë zyrtarisht të divorcuar

Ben Affleck dhe Jennifer Garner janë zyrtarisht të divorcuar.

Në dokumentet e marra nga ET, një gjykatës nënshkroi të martën dokumentet e shkurorëzimit përfundimtar që ekzistonin në Gjykatën e Lartë të Qarkut L.A. javën e kaluar, shkruan foxnews transmeton lajmi.net

Dokumentet deklarojnë se të dy Garner dhe Affleck do të ndajnë kujdestarinë ligjore të tre fëmijëve të tyre, Violet, 12, Seraphina, 9 dhe Samuel, 6.

Prindërit do të duhet të konsultohen me njëri-tjetrin për të gjitha vendimet kryesore që kanë të bëjnë me shëndetin, edukimin dhe mirëqenien e fëmijëve të tyre.

TMZ ishte e para që e ka raportuar lajmin.

Affleck dhe Garner njoftuan ndarjen e tyre në vitin 2015 dhe e paraqitën divorcin prillin e kaluar. /Lajmi.net/