“Mazamakeq” shumë shpejt nga Egzon Pirceri

Këngëtari Egzon Pireci së shpejti do vij me këngën e tij të re.

Fjala është për projektin muzikor të titulluar “Mazamakeq”, shkruan lajmi.net

Kënga është prodhim i vet këngëtarit sa i përket tekstit kurse kompozimi është bërë nga Kushtrim Hajrullahu.

“Mazamakeq” është në finalizim të klipit.

Egzoni njihet për vokalin e tij karakteristik dhe është mjaft i angazhuar me mbrëmje muzikore, e së shpejti do fillojë edhe me dasma!/Lajmi.net/

Foto nga klipi: