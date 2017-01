May: Trump e ka pranuar ftesën e mbretëreshës Elizabeth (Video)

Kryeministrja britanike Theresa May ka thënë se presidenti i Amerikës, Donald Trump e ka pranuar ftesën e mbretëreshës Elizabeth për ta bërë një vizitë në Mbretërinë e Bashkuar.

May e bëri këtë njoftim në Shtëpinë e Bardhë, ku ajo u bë e para prej liderëve që takohet me presidentin amerikan që nga koha e inaugurimit të tij./Lajmi.net/

UK PM @theresa_may: @POTUS @realDonaldTrump has agreed to UK state visit later this yearhttps://t.co/cmEgbPXqAd #MayTrump pic.twitter.com/JwdPjCpNu1

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 27, 2017