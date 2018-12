May nuk rrëzohet, Kurz i kënqur me rezultatin

Kryeministrja britanike, Theresa May, ka arritur t’i mbijetojë votës së mosbesimit (200 votuan pro, 117 votuan kundër).

Lidhur me këtë, Kancelari i Austrisë, Sebastian Kurz, deklaron se është i kënaqur me me votimin e natës së sotme në Britani të Madhe.

“I kënaqur më rezultatin e votimit të sonte në UK. Qëllimi ynë i përbashkët është të shmangim skenaret”, ka shkruar Kurz në rrjetin social Twitter, përcjell lajmi.net

Ky është postimi i plotë i tij:

Glad about the outcome of tonight’s vote in the #UK. Looking forward to seeing @theresa_may tomorrow at the #EUCO in #Brussels. Our shared goal is to avoid a no-deal scenario.

— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) December 12, 2018