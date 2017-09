Maska që e bën lëkurën e japonezeve të duket si e bebeve

Maskat e shtëpisë, kanë rezultuar më efektive se ato që mund të bëni në sallonet e bukurisë.

Së pari, është e sigrut që nuk vendosni në fytyrë kimikatet që nuk iu dini prejardhjen dhe, së dyti, shpenzoni shumë më pak para.

Po ju sjellim, më poshtë, një recetë japoneze që e bën fytyrën tuaj të duket si ajo e japonezeve, gjithnjë e pastër e me shkëlqim. Sigurisht, si në çdo gjë tjetër te japonezeve, as në maskën e bukurisë, nuk mund të mungonte orizi.

Përbërësit e maskës:

2 lugë ujë të distiluar

3 lugë kafeje oriz integral

Dy lugë krem avokadoje të pjekur shumë

1 lugë kafeje mjaltë

Përgatitja:

Zieni për disa minuta orizin dhe më pas kullojeni. Ujin mbajeni sepse do t’iu duhet për në fund, pasi të keni aplikuar maskën.

Përzieni orizin me avokadon dhe mjaltin. Trazojeni mirë derisa të përftoni një masë homogjene. Lyeni me të fytyrën dhe lëreni të veprojë për disa minuta në lëkurë. Pastrojeni fytyrën me ujin e orizit.