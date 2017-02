‘Mashtrimi’ i Sfarqës me kompanitë për heqjen e borës (Dokument)

“Megjithëse ditë pushimi, edhe sot ka vazhduar mobilizimi i paparë i kompanive ferizajase, në baza krejtësisht vullnetare për heqjen e borës nga rruga “Dëshmorët e Kombit” dhe nga sheshi i qytetit”, kështu pati deklaruar kryetari i Ferizajt, Muharrem Sfarqa ditën kur qyteti u zhbllokua nga bora. Me 8 janar të këtij viti.

i dëshmi, ai postoi edhe fotografi pranë kamionëve që më vonë vendosi ti paguaj për “punën vullnetare”, të cilën tha se e bënë.

Gazeta Fjala, ka siguruar nga Komuna e Ferizajt vendimin për kompenzim të kompanive që u angazhuan për heqjen e borës gjatë situatës emergjente të shpallur në fillim të këtij viti.

Mësohet se atyre do tu paguhen afro 10 mijë litra derivate që shpenzuan për dy ditë punë në pastrimin e rrugëve të qytetit dhe fshatrave të Ferizajt.

“Lejohet kompenzimi i derivateve për kompanitë pjesëmarrëse në pastrimin e borës dhe ortekëve nga stuhia nëpër rruhët e ndryshme të qytetit dhe fshatrave”, thuhet në vendimin e datës 25 janar, të nënshkruar nga kryetari i Komunës.

Arsyetimi i komunës

Arsyetim për këtë në këtë dokument, thuhet të jetë pamundësia e kompanive të kontraktuara ta kryejnë punën sipas kontratës.

Komuna e Ferizajt, kishte angazhuar për afro gjysmë milioni euro, dy kompani për pastrimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve, Kompania Rajonale “Pastërtia” dhe konzorciumin, NNSh “Hajrushi” dhe “Isa Ingenering”.

Tani, këto të dyja, me vendim të të parit të Ferizajt, duhet të paguajnë nga buxheti i tyre kompanitë të cilat u angazhuan gjatë situatës emergjente.

“Kompanitë private pjesëmarrëse në pastrimin e rrugëve të qytetit kompenzohen nga kompania Rajonale “Patërtia”, fituese e tenderit për pastrimin e rrugëve. Kompanitë private pjesëmarrëse në pastrimin e rrugëve në fshatëra do të kompenzohen nga kompania fituese për pastrimin e rrugëve në fshatra NNSh “Hajrushi” dhe “Isa Ingenering””, thuhet në vendim.

Krejt kjo, me që reshjet e borës filluan me datë 05.01.2017, të cilat vazhduan edhe me datë 6 dhe 7 ishin të shoqëruara me erëra dhe stuhi, të cilat koshin krijuar orteqe të dëborës në të gjitha rrugët e qytetit dhe fshatrave, me çka ishin bërë të pa kalueshme për njerëzit dhe automjetet.

“Shtabi për Gatishmëri Emergjente me datë 06.01 2017, vendosi që të bëhet intervenimiemergjent edhe nga kompanitë e tjera të pa kontraktuara pasi që nga reshjet e mëdha kompanitë e kontraktuara nuk mundën ti pastrojnë rrugët për këtë arsye ishte e domosdoshme të angazhohen edhe kompanitë private”, thuhet në vendim.

“Pastërtia” nuk pranon t’i paguaj kompanitë shtesë

Por, në kompaninë “Pastërtia” nuk pranojnë të paguajnë për kompanitë shtesë të angazhuara nga komuna e Ferizajt.

Drejtori i kësaj kompanie, Dukagjin Hetemi, ka thënë për Gazetën Fjala se e kanë kryer me përgjegjësi punën e paraparë me kontratë, në bazë të tenderit.

“Nuk do ta pranojmë ti bartim shpezimet që janë shkaktuar me angazhimin e kompanive shtesë. Nuk ka pas ndonjë marrëveshje paraprake që të angazhohen kompani shtesë dhe shpenzimet ti barrtim ne”, ka thënë Hetemi.

Ai paralajmëron se do ta kundërshtojnë këtë vendim në të gjitha instancat dhe nuk do të paguajnë nga buxheti i tyre asnjë shpenzim. Kjo kompani kishte fituar nga komuna e Ferizajt tenderin për pastrimin e rrugëve në vlerë 399 mijë e 178 euro.

Megjithatë vetë kryetari Muharrem Svarqa ka pranuar se kompania e kontraktuar për pastrimin e rrugëve ka dështuar në punën e saj.

“Kompania ka dështuar të kryejë obligimet e veta, për shkak të defekteve në mekanizmin që e shfrytëzon për pastrimin e borës, prandaj gjatë ditës do të shtrohet dhe do të kërkohet përgjegjësia e të gjithë atyre që nuk kanë qenë në nivel të detyrës”, pati thënë Sfarqa në takimin me anëtarët e Sigurisë në Bashkësi./Gazeta Fjala/.