Maserati Levante GTS vjen me 550 kuaj fuqi

Maserati paraqiti versionin e ri të modelit SUV me motorin Ferrari.

Maserati Levante GTS ka motorin e njohur Ferrari V8 që është dobësuar për 40 kuaj fuqi krahasuar me Levante Trofeo me 590 kuaj fuqi.

Motori Bi-Turbo me 3.8 litra në modelin e ri është i njëjtë me Maserati Quattroporte GTS dhe ofron 550 kuaj fuqi.

Levante GTS është në gjendje të përshpejtojë nga 0 në 100 km/h në 4.2 sekonda, ndërsa shpejtësia maksimale është 292 km/h.

Versioni i ri i SUV Maserati me motorin Ferrari ka interier elegant me lëkurë dhe premium Harman Kardon me 14 altoparlantë.

Levante GTS do të shfaqet për herë të parë në publik në Festivalin e Goodwood, i cili mbahet në Britani këtë fundjavë.