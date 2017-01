Masazhoni gishtin e mesit për 60 sekonda dhe ja çfarë do të ju ndodhë

Japonezët e vjetër thonë se secili gisht është i lidhur me një organ të trupit dhe për të larguar dhimbje të ndryshme apo përmirësimi i gjendjes sonë shëndetësore, mund të ndikohet nga një gisht i caktuar.

Sipas kësaj metode, çdo gisht në dorën tonë mund të zbusin apo të largojnë shumë dhimbjen në 60 sekonda. Në këtë mënyrë ju do të ndjeni një lehtësim të madh.

Gishti i madh i dorës- është i lidhur me zemrën dhe mushkëritë. Nëse ju masazhoni këtë gisht ju do ndjeni rrahje të normalizuara të zemrës dhe te mushkëritë do ndikojë që të keni frymëmarrje të përmirësuar.

Gishti tregues- është i lidhur me veshkat dhe fshikëzën. Nëse ju vuani nga kapsllëku apo diarreja mjafton që ju të bëni masazh këtij gishti. Në këtë mënyrë ju do të përmirësoni dukshëm problemet që keni me stomakun tuaj.

Gishti i mesëm- është i lidhur me tëmthin dhe mëlçinë. Këtë gisht masazhoni kur vuani nga pagjumësia, migrena apo edhe kur ju keni të përziera.

Gishti i unazës- është i lidhur me dy pika. Masazhoni këtë gisht kur ju keni dhimbje koke, të migrenës dhe ngurtësim apo shtrëngim në qafë, ajo mund të jetë si rezultat i qarkullimit të dobët të gjakut.

Gishti i vogël- është i lidhur me zorrën e hollë. masazhoni këtë gisht nëse ju po keni problem mjafton t’i bëni masazh këtij gishti.

Këshilla shtesë: Në duart tona janë të lidhur një numër i madh i nervave. Kështu nëse ju doni që të përshpejtoni përmirësimin e shëndetit tuaj, vetëm përplasni duart tuaja./Indeksonline