Martin Shkrelit i kërkohen më shumë se 7 milionë dollarë nga prokuroria

Prokuroria federale ka kërkuar nga Martin Shkreli të dorëzojë albumin e tij të Wu Tang Clan.

Në kërkesën për dorëzimin e 7.36 milionë dollarëve për të cilat prokuroria beson se shqiptari i siguroi falë shkeljeve ligjore, prokurorët po kërkojnë që ish pronari i një kompanie farmaceutike të dorëzojë asetet, përfshirë albumin e vetëm të cilin Shkreli e pagoi 2 milionë dollarë.

Prokuroria ka kërkuar edhe 5 milionë dollarë në dorë të cilat mbaheshin në llogarinë e “E*Trade” si siguri për të, aksionet e tij në “Turing Pharmaceuticals”, kompania e ilaçeve që e bëri të famshëm shqiptarin pasi e rriti shumëfish çmimin e një ilaçi të rrallë për HIV-in, albumin “Tha Carter V” të Lil Waynet dhe një pikturë të Picassos, transmeton Albinfo.ch.

“Këto pasuri ishin siguruar nga Shkreli personalisht pas tri llojeve të shkeljeve ligjore”, ka thënë prokuroria.

Shkreli është shpallur i fajshëm në muajin gusht në dy akuzat për mashtrim me fonde, ndërsa ishte shpallur i pafajshëm në pesë akuza të tjera.

Pala e Shkrelit ka njoftuar se do të ankohet në kërkesën për dorëzimin e pasurisë në vlerë prej 7 milionë dollarësh.

Pasi ishte dënuar, Shkreli e vendosi albumin e quajtur “Once Upon a Time in Shaolin” në ankande online dhe ka marrë oferta më shumë se një milionë dollarë, para se ai të arrestohej në shtator pasi kishte ofruar para për ndjekësit e tij në Facebook që do të guxonin të kapnin për flokë Hillary Clintonin. Më pas Shkreli kërkoi falje dhe tha se ishte duke bërë shaka.

Dënimi i Shkrelit pritet të shpallet më 16 janar.