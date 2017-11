Kështu u tha në diskutimin me temën “Dialogu Kosovë-Serbi dhe BE: A duhet të ratifikohen marrëveshjet e Brukselit në Kuvend?”, organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) në bashkëpunim me Komisionin për Integrime Evropiane të Kuvendit të Kosovës.