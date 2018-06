Marrëveshja për emrin, kryeministri grek sulmohet në Londër /VIDEO

Kryeministri i Greqisë, Aleksis Tsipras nuk është pritur aspak mirë gjatë vizitës së tij në Londër, përderisa është sulmuar edhe verbalisht nga disa persona të cilët kishin dalë ta prisnin.

Nga mediat atje, raportohet se protestuesit të cilët brohorisnin kundër tij me fjalët “Tradhëtar, Turp të kesh, keni shitur Maqedoninë dhe Qipron”, i përkisnin komunitetit grek që jetojnë në Britani, transmeton lajmi.net.

Përveq brohoritjeve, ata në shenjë proteste kanë hedhur edhe të holla në rrugë.

Protestuesit atje u mblodhën rreth ndërtesës ku Tsipras do të zhvillonte një takim me përfaqësuesit e komunitetit grek në Londër.

Gjatë ditës, ai do të takohet edhe me kryeministren britanike, Theresa May.