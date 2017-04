Marrëveshja e Brukselit Kosovë-Serbi, 4 vjet më pas

Katër vite më parë më 19 prill të vitit 2013, Kosova dhe Serbia kishin nënshkruar një marrëveshje 15 pikëshe për normalizim të marrëdhënieve mes dy vendeve. Kjo marrëveshje e cila ishte nënshkruar nga kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi dhe ai Serbisë, Ivica Daçiq, në prani të Përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton ishte vlerësuar si shumë e rëndësishme për normalizimin e raportove mes dy vendeve.

Por, katër vite pas kësaj marrëveshje, dialogu mes dy vendeve ka mbetur në udhëkryq. Ai momentalisht është pezulluar, me anë të një rezolute të Kuvendit të Kosovës, pas arrestimit të liderit të AAK-së, Ramush Haradinaj nga autoritetet franceze në bazë të një fletë-arrestit të lëshuar nga Serbia.

Analistë në Kosovë vlerësojnë se nga kjo marrëveshje nuk ka vend për tu kënaqur pasi sipas tyre, shumica e marrëveshjeve të arritura nuk janë realizuar.

Imer Mushkolaj analist politik ka thënë se pavarësisht se disa marrëveshje kanë dhënë rezultate, marrëveshja nuk është zbatuar.

Ai ka përmendur mos shuarjen e strukturave paralele si një ndër marrëveshjet më të rëndësishme që nuk është zbatuar.

“Besoj që nuk ka shumë arsye për optimizëm fatkeqësisht, për shkak të shumë proleve që i kanë pasur në zbatimin e marrëveshjeve e më rëndësishmja është që edhe pas 4 vjetëve në Kosovë funksionojnë strukturat paralele të Serbisë, jo vetëm në veriun e Kosovës, por edhe në pjesë tjera”, ka thënë ai për lajmi.net.

Ai ka thënë se dialogu me Serbinë do të vazhdojë për kohë të gjatë edhe sipas tij edhe pas ndonjë njohje eventuale të Serbisë ndaj Kosovës.

Në Grupin për Studime Juridike dhe Politike, vlerësojnë se përfaqësuesit e Kosovës kanë dështuar që këtë proces të shfrytëzojnë si mjet qe do te fuqizonte Kosovën jashtë kufijve te saj, dhe do t’i ndihmonte institucionet e Kosovës qe te vendosnin autoritetin e tyre brenda territorit te saj.

“Rezultatet e dialogut për me tepër kane rritur dyshimin për shtetësinë e Kosovës, dhe kane vene atë përball sfidave qe kjo e fundit nuk do t’i përballoj. Ne ketë kuptim, dialogu, fal liderëve qe udheheqen me te, është transformuar ne proces sipas se cilit Kosova diskuton mbi veten dhe te ardhmen e saj me shume se sa problemet e ndërshtetërore me Serbinë”, ka thënë Albana Merja nga ky grup për lajmi.net.

Ajo ka vlerësuar se dialogu, ne mënyrën se si është menaxhuar nuk mund t’i garantoj Kosovës asgjë, prandaj ndryshimi i qasjes, temave qe diskutohen dhe ekipeve qe flasin ne emër te Kosovës (shpesh pa bartur përgjegjësi dhe te fshehur prapa rolit te këshilltareve), janë te domosdoshme.

Edita Tahiri ministre për Dialog nuk ka qenë e gatshme të flas lidhur me rezultatet e bisedimeve me Serbinë.

Ndërsa që kjo marrëveshje nga zyrtarë institucional është vlerësuar si e rëndësishme, pasi sipas tyre kjo marrëveshje ka ndikuar në forcimin e sovranitet të Kosovës.

Njëra nga marrëveshjet e arritura në këto bisedime është edhe ajo për Asociacion, e cila ende nuk është miratuar nga Kuvendi i Kosovës.

Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë pas nivelit politik ka vazhduar me atë teknik.

Nga këto bisedime janë arritur 38 marrëveshje. Mirëpo, pavarësisht kësaj, 22 prej tyre janë duke u zbatuar, 9 prej tyre janë në zbatim e sipër, e 7 ende larg zbatimit. Marrëveshja për reciprocitet të targave, e cila parashihej të niste zbatimin më 15 nëntor të vitit të shkuar, bashkë me disa marrëveshje të tjera ende nuk janë duke u zbatuar/ Lajmi.net/