Marotta: Jam i bindur se do të vazhdojmë me Allegrin

Beppe Marotta, administratori i deleguar i Juventus ka folur së fundmi për të ardhmen e trajnerit Allegri.

Marotta është shprehur i bindur se bardhezinjtë do të vazhdojnë me Allegrin në stol.

“Me Allegrin kemi një raport që ka funksionuar dhe vazhdon të funksionojë”, ka thënë Marotta.

“Pas zyrtarizimit të titullit në Serie A, ne do të flasim për të ardhmen së bashku, por unë jam i bindur se do të vazhdojmë me Allegrin”, ka shtuar ai.