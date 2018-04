Marko Gjuriq të premten në Kosovë

Lajmin për vizitën e Gjuriqit e konfirmoi për KALLXO.com, ministri i jashtëm i Kosovës, Behgjet Pacolli.

Sipas Pacollit, përveç Gjuriqit në Kosovë do të vijë edhe Nikola Selakoviq, sekretari i përgjithshëm i Presidencës së Serbisë.

Arritja e Gjuriqit dhe Selakoviqit të premten në pikën kufitare në Jarinjë do të jetë në ora 11:00, pastaj do të nisën për në Mitrovicë të veriut ku do ta mbajnë një takim në qendrën studentore të Universitetit të Mitrovicës së Veriut.