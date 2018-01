Marjan Dema ngushëllon familjen Çapriqi

Rektori i Universitetit të Prishtinës, Marjan Dema ka ngushëlluar familjen Çapriqi përmes një telegrami.

Ai ka thënë se emri i Çapriqit do të kujtohet me respekt për kontributin e tij të çmuar që e ka dhënë si profesor për dekada të tëra.

“E respektuara familje Çapriqi,

Me dhimbje të thellë pranuam lajmin për ndarjen nga jeta të profesorit të çmuar të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, ish-kryetarit të Këshillit Drejtues të UP-së, njëherësh njërit ndër poetët më të mirë të vendit tonë, prof. dr. Basri Çapriqi.

Profesor Çapriqi me punën dhe me veprën e tij, la gjurmë të përjetshme në shoqërinë tonë. Emri i tij do të kujtohet me respekt për kontributin e tij të çmuar që e ka dhënë si profesor për dekada të tëra në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, si kryetar i Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës për dy mandate, por edhe si studiues, e si një poet i shkëlqyer.

Me mendje e zemër, në këto ditë kaq të hidhura, jemi pranë familjarëve dhe miqve të tij.

Pushoftë në paqe shpirti i tij!

Prof. Dr. Marjan Dema

Rektor i Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina””, ka shkruar Dema./Lajmi.net/