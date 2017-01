Marinsat braktisin ‘Berettan’ pas 32 vitesh, kjo është revolja që do ta zëvendësojë (Foto)

Pas 32 vitesh ushtria amerikane do të ketë një pistoletë të re shërbimi. Pistoleta e re do të jetë “Sig Sauuer P320”, e prodhuar në New Hampshire.

Ky revolver do të zëvendësojë “Beretën M9” italiane, e cila është përdorur që prej vitit 1985.

Nëse kjo është një pasojë e drejtpërdrejtë e epokës së re të inauguruar nga presidenti i ri Donald Trump, nuk dihet ende.

Por ajo që dihet është se Italia, do të humbasë një kontratë me vlerë 580 milionë dollarë, shkruajnë mediat italiane.