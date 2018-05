“Marca” shpalos koreografinë e tifozëve të Real Madridit kundër Bayern Munichut

Santiago Bernabeu me koreografi para ndeshjes me Bayern Munichun.

Tifozët e Real Madridit do të realizojnë një mozaik me stemën e klubit para ndeshjes me Bayern Munichut.

“Los Blancos” zhvillojnë sonte ndeshjen e kthimit ndaj Bayern Munichut në gjysmëfinalen e Ligës së Kampionëve.

Dhe, tifozët në Santiago Bernabeu janë të gatshëm të dalin në mbështetje të ekipit, përcjell “lajmi.net”.

Si zakonisht, në tribuna do të ketë koreografi që do të shpaloset në momentin kur skuadrat hyjnë në fushën e lojës. /Lajmi.net/