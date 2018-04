Mantia me mish

Përbërësit për brumin

500 gr Miell

500 ml Uje

Gjysem luge gjelle kripe

Perberesit per mbushjen:



500 gr Mish i bluar

1 Qepe

Krip, piper

Hudher pluhur

1 Luge gjelle vegeta

Gjysem luge gjelle piper i kuqe

100 gr Schmand

100 ml Ajke

2 Luge gjelle miell

Jogurt per tia hedhur siper mantiave

Pergatitja:

Per mbushjen marrim qepen e qerojme dhe e presim ne katror .Qepen e fergojme ne tigan me pak vaj pastaj ia hedhim mishin e bluar.I qesim piper,piper te kuqe,vegeta dhe hudher pluhur e perzim tere masen pastaj e largojme nga zjarri.Mbasi te jete ftohur masa i hedhim schmand-in, ajken dhe miellin dhe e perzim mire.

Per brumin marrim te gjithe perberesit e larteshenuar e ngjeshim masen me duar dri sa te behet nje brume elastik.Nuk guxon brumi te jete i fort dhe i terur.Nese ju duke brumi qe ju ngjitet neper duar ateher shtoni edhe pak miell.Nga brumi bejme nje role dhe rolen e presim ne 3 pjese te barabarta.Pjeset i bejme te rrumbullaket dhe i lem 10 minuta te pushojne.

Marrim nga nje pjese e shtrim me teholluse holle dhe me thike presim katror me permasa 8x8cm.Secilin katror e mbushim me masen e pergaditur me mish te bluar dhe e palojme katrorin.Te bashkohet cepat mire te brumit ne menyre qe te mos hapet katrori e te del jasht mishin gjate pjekjes.

Lyejm tepsin me vaj dhe i rendisim te gjitha mantiat. E vendosim tepsin ne furre te pjeket ne temperatur 250Grad.Te shikohet rregullisht qe te mos digjet siper.Dhe ne fund ia hedhim jogurtin mantiave dhe i lem edhe pak ne furre te nxeht.

Mbas pjekjse te mbulohet me folie alumini ose me leck kuzhine per 10 minuta dhe mantia eshte e gatshme per servim.