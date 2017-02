Mandati për Qeverinë: Ali Ahmeti te Ivanovi

Kryetari i BDI-së Ali Ahmeti arriti në Vodno në vilën e presidentit Gjorge Ivanov, i cili sot po mban konsultime me partitë parlamentare lidhur me mandatin për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë.

Para Ahmetit me bashkëpunëtorë, takime me Ivanovin realizuan edhe përfaqësuesit e dy koalicioneve shqiptare që fituan deputetë në zgjedhjet e 1 dhjetorit – “Rilindje me Besë” e udhëhequr nga Bilall Kasami dhe “Aleanca për Shqiptarët” me në krye Ziadin Selën.