Mancini befason tifozët me ekipin e ri

Roberto Mancini është emri më i lakuar për tu ulur në stolin e përfaqësuses së kaltër qershorin e ardhshëm.

Roberto Mancini në “pole-position” për të marrë drejtimin e Italisë.

Sipas Gazzetta Dello Sport ish trajneri i Interi i cili aktualisht drejton Zenitin e Shën Petersburgut në Rusi, është emri më i lakuar për tu ulur në stolin e përfaqësuses së kaltër qershorin e ardhshëm.

Mancini ka parakaluar në këtë garë Carlo Ancelottin që deri para disa ditësh ishte kandidati kryesor për të drejtuar 4-herë kampionët e Botës.

Ish trajneri i Bayernit ka ende mëdyshje dhe po mendon të jetë në stolin e një klubi, ashtu si edhe Antonio Conte që nuk e mendon aspak rikthimin te Italia.

Në këtë mënyrë Claudio Ranieri që është kandidati tjetër nuk bind dhe të gjitha rrugët të çojnë te Roberto Mancini, transmeton “SS”.

Tekniku nga Iesi me shumë gjasa do të largohet nga Zeniti në fund të këtij sezoni dhe me shumë mundësi do të jetë ai trajneri i ri i përfaqësueses italiane i cili do të ketë si objektiv kryesor t’i kualifikojë të kaltrit në Europianin e vitit 2020.