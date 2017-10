Manchester United – Tottenham, formacioni i kombinuar (FOTO)

Manchester United dhe Tottenham nesër (e shtunë) do të zhvillojnë derbin e xhiros së dhjetë në Premierligë.

‘Djajtë e Kuq’ në ‘Old Trafford’ presin Tottenhamin, në sfidën që fillon nga ora 13:30.

Jose Mourinho në këtë sfidë nuk do të mund të llogarisë në të lënduarin Paul Pogba, ndërsa mysafirët do të duhet të luajnë pas sulmuesin e tyre, Harry Kane.

‘Goal.com’ ka formuar një formacion me lojtarët e të dy skuadrave, me Manchester Unitedin që përfaqësohet me pesë lojtarë, dhe Tottenhamin me gjashtë lojtarë.

Këtë formacion mund ta shikoni në fotografinë e mëposhtme./Lajmi.net/