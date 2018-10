Man Utd fiton me përmbyjse në ‘Old Trafford’

Manchester United ka shënuar fitore 3 me 2 ndaj Newcastles.

‘Djajtë e Kuq’ ishin në disavantazh prej dy golash në pjesën e parë, mirëpo pjesa e dytë u solli tri pikë të arta.

Newcastle kaloi në epërsi me dy gola të shpejtë me anë të Kendys në minutën e 7’ dhe Muto (10’), ku me këtë rezultat përfundoi pjesa e parë.

Pjesa e dytë ishte në dorë të Manchester United, që arriti ta përmbys rezultatin.

Golat i realizuan, Juan Mata në minutën e 70’, Martial (76’) dhe Alexis Sanchez (90’).

Pas javës së tetë në Premier Ligë, Manchester United gjendet në vendin e tetë me 13 pikë. /Lajmi.net/