Malazezët e Kosovës e përkrahin Thaçin si udhëheqës të dialogut

Thaçi është personi adekuat për udhëhqejen e dialogut, sipas Shoqatës së Malazezëve të Kosovës.

Në një komunikatë për media ata i kanë cilësuar si të kaputpueshme kritikat ndaj presidentit të vendit.

Njoftimi i plotë:

Presidenti Hashim Thaçi, si president i të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe si personalitet me përvojë të cilën e ka arritur në procese të vëshira bisedimesh, është sigurisht personi me kompetent dhe kredibil të udhëheqë bisedimet me Serbinë. Janë të pakuptueshme kritikat e disa partive politike shqiptare të opozitës, të cilat e kundërshtojnë udhëheqjen e bisedimeve nga Hashim Thaçi. Animoziteti personal dhe interesi politik duhet të përjashtohen në këtë rast, sepse nga ecuria e këtyre bisedimeve varet e ardhmja jo vetëm e serbëve dhe shqiptarëve, por e ardhmja e gjithë Ballkanit Perëndimor.

Ne besojmë në dëshirën dhe fuqinë e dy presidentëve dhe jemi të sigurt që me gjithë pjesën e tyre të dhimbshme, bisedimet do të mbyllen me nënshkrimin e marrëveshjes ligjore në mes të Beogradit dhe Prishtinës. Me këtë marrëveshje do t’i vihet pika urrejtjes shekullore në mes serbëve e shqiptarëve, e cila ka sjellë luftë, ndarje e vuajtje pothuajse në secilën shtëpi. Është koha që kësaj t’i vijë fundi dhe së bashku me shqiptarët e serbët të ndërtojmë të gjithë një të ardhme prosperuese për ne dhe fëmijët tanë.