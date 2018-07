Majk nis pushimet, ja nga kush ‘shoqërohet’

Majk është njëri nga reperët me stil të veçantë dhe më i pëlqyer nga publiku.

Pas angazhimeve të shumta dhe koncerteve që ka filluar, ai ka gjetur edhe pak kohë për pushime, shkruan lajmi net.

Përmes një postimi të publikuar në profilin e tij Instagram, Majk ka ndarë një foto qesharake me ndjekësit gjersa shfaqet me lopët nga mbrapa dhe kështu i quan ato: “N’deti me loçkat e mia”.

Reperi shqiptar ishte i ftuar në emisionin “Mirage” që është prodhim i lajmi.net, i cili rrëfeu shumë të reja për jetën private dhe atë profesionale.

Vera e nxehtë veç sa ka filluar me projekte dhe hite që do i sjell në vazhdim./Lajmi.net/