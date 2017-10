Majk deklarata thumbuese Majlindës, bëhet ‘pishman’ i fshin dhe vjen me këtë reagim

Edhe pse nuk janë më bashkë, historia e tyre vazhdon të jetë ndër më të komentuarat.

Ndarje, bashkime kanë qenë fazat që kanë përshkuar lidhjen e tyre nga e cila kanë një djalë. Reperi Majk dhe Majlinda Zeka i kanë dhënë fund marrëdhënies por ai që i bashkon ende është djali i tyre. Ky i fundit u mendua se ishte edhe shkaku i ribashkimit të tyre, megjithatë pasi Majk u paraqit i vetëm në dasmën e Getoarit, konfirmoi se ish çifti nuk janë më bashkë.

Por kjo nuk do të thotë që Majk ta ketë harruar ish partneren e tij. Ditën e djeshme reperi ka bërë në Instastorie disa postime thumbuese të cilat mendohen se i janë drejtuar Majlindës.

“Zemër t’ishe kon me mu kishe vesh veç Gucci, jo Zara”. Ndërsa në një tjetër shkruan: “Zemër t’ishe kon me mu, ishe kon n’Benz, se kishe prit kurrë autobusin”. Kanë qenë këto dy statuse për të cilat më vonë ai është penduar dhe i ka fshirë duke i pasuar me një tjetër postim: disa Emoji duke qeshur. Pse vallë po tregohet kaq ironik Majk?