Mahrez ka shënuar sonte gol të “çmendur” ndaj Tottenhamit

Ylli i Leicester Cityt, Riyad Mahrez, ka shënuar një super-gol ndaj Tottenhamit.

Algjeriani shënoi në fund të pjesës së parë me një goditje të fortë dhe precize, përcjellë “Lajmi.net”.

Leicester City e fitoi këtë ndeshje, 2:1.

Goli i mëposhtëm nga Mahrez, meriton të shihet disa herë. /Lajmi.net/

What a finish from Mahrez – what on earth is he still doing at Leicester pic.twitter.com/inpwbh0eFw

— Twinkle Tips (@Twinkle_Tips) November 28, 2017