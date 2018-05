Macron pret Ramën në Elysee, gati çelja e negociatave për anëtarësim në BE

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama do ta takojë presidentin francez Emmanuel Macron të martën e javës së ardhshme në Pallatin Elysee.

Takimi njëorësh pritet të jetë konfirmim i mbështetjes franceze për çeljen e negociatave për anëtarësim të Shqipërisë në Bashkimi Europian.

Me këtë vizitë kryeminsitri shqiptar vërteton deklaratat e tij të mëhershme se nuk ka skepticizëm as nga Gjermania as nga Franca për nisjen e këtij procesi.