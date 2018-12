Macron në hall, opozita franceze bashkohet për mocion mosbesimi

Partia Socialiste dhe Partia Komuniste në Francë, por edhe parti tjera të majta janë shprehur shumë të pakënaqura me reagimin e qeverisë rreth kaosit që është krijuar në vend pas protestave të “Jelekëve të Verdhë” për çmimin e karburantit dhe taksa të tjera, ndaj kanë deklaruar se do të paraqesin të hënën kërkesën për mosbesim ndaj kryeministrit Emmanuel Macron.

“Në ditët e ardhshme, ne do të përpiqemi të zgjerojmë grupin e njerëzve që mund të bashkëngjiten në këtë lëvizje me ne, duke përfshirë edhe parti tjera politike”, u shpreh lideri i Partisë Socialiste Franceze, Olivier Faure gjatë ditës së sotme.

Partia e Macron ka shumicën në parlamentin francez me 577 vende, ndërsa partitë e majta nuk i afrohen me numra partisë qeverisëse, por kjo nuk i ka penguar të dalin për të kërkuar rrëzimin e Macron, edhe pse do të jetë një mision tepër i vështirë.

Ndërkohë, Franca është përballur me protesta të mëdha si shkak i rritjes së çmimit të naftës.