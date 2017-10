“Lutfi Dervishi aplikoi për licencë vetëm pas vdekjes së pacientit dhe presionit të mediave”

Internisti dhe kardiologu Tefik Bekteshi, të enjten ka dhënë dëshminë e tij, në rigjykimin e rastit “Medicus”, në të cilin akuzohen mjekët Lutfi Dervishi dhe Sokol Hajdini.

Dëshmitari Bekteshi, ndryshe ka punuar në klinikën “Medicus”, nga nëntori i vitit 2005 e deri më 2008.

Në seancën e së enjtes në Gjykatën Themelore në Prishtinë, Bekteshi ka deklaruar se projekti i kardiokirurgjisë, që s’ka pas as në institucione publike, e ka shtyrë atë të bëhet pjesë e kësaj klinike.

Ai ka shtuar se pikërisht mos licencimi i disa shërbimeve e ka shtyrë atë edhe të largohet nga klinika “Medicus”.

Këto deklarime Bekteshi i ka bërë teksa ka qenë duke u ballafaquar me prokuroren Valeria Bolici, e cila ia ka lexuar një e-mail, që Bekteshi, më 10 mars 2008, ia kishte dërguar mjekut gjerman Manfred Beer, i cili sipas dëshmitarit, bashkë me Lutfi Dervishin, ia kishin prezantuar atij projektin e kardiokirurgjisë.

Prokurorja Bolici e ka pyetur Bekteshin për pikën 8 të e-mailit të tij. “Në pikën 8 keni thënë se përkundër paralajmërimeve te Lutfi Dervishi nuk ka aplikuar për licencë për institucionin dhe stafin, ai e ka bërë këtë vetëm pas vdekjes së pacientit dhe presionit të mediave”, e ka pyetur prokurorja dëshmitarin.

Bekteshi, ka deklaruar se në 2008 vetëm 10% e klinikave kanë pasur licencë. “Shumë herë kam insistu për licencë edhe pse aspekti ligjor akoma nuk ka qenë i qartë, kur aplikohet për licencë për institucion aplikohet edhe për staf”, ka deklaruar tutje dëshmitari.

Kjo ka nxitur edhe reagimin e të akuzuarit, Lutfi Dervishi, i cili ka qenë drejtor i “Medicus”, i cili ka deklaruar se kjo klinikë ka qenë e para që është licencuar në atë kohë në Kosovë. “Kam qenë promotor në Ministri të Shëndetësisë që të licencohen klinikat private. Në atë kohë asnjë nga klinikat private nuk kanë pas licencë edhe pse kanë punu. “Medicusi” është licencu e para”, ka deklaruar Dervishi.

Por, dëshmitari Bekteshi, tha se ka kërkuar të licencohet shërbimi i kardiokirurgjisë, pasi sipas tij, urologjia ka qenë e licencuar.

Kurse, prokurorja e ka pyetur Bekteshin edhe për pikën 9 të kësaj e-maili. “Pika 9, flisni për arsye serioze, vëllimi i vogël i punës, ne kemi vendosur shqetësimet tona. A është me të vërtetë Dr.Lutfi Dervishi i dedikuar sa i përket kardiokirurgjisë apo vetëm po e përdor si aneks për njësinë e tij të urologjisë”, ka vazhduar tutje ballafaqimi i prokurores me dëshmitarin Bekteshi.

“Fjalia që e kam shkru është shkru prej një njeri të frustrum që ka investu në një projekt edhe ai projekt po i rrëzohet. Ajo që jam frustruar ka qenë mos përparimi i kardiokirurgjisë dhe kardiologjisë. Në katin përdhese ka qenë urologjia dhe në katin e parë kardiologjia”, është përgjigjur Bekteshi.

Prokurorja Valeria Bolici, e ka pyetur këtë dëshmitar nëse në katin e parë kanë pasur rastin të shikonin ndonjë aktivitet përveç kardiologjisë dhe kardiokirurgjisë, Bekteshi është përgjigjur se për kohën sa ka qenë thotë të mos ketë vërejtur ndonjë aktivitet tjetër.

“Kanë qenë dy kardiokirurgë gjermanë që kanë ardh më së shpeshti dhe më pastaj edhe dy kardiokirurgë që kanë ardh vetëm nga një herë dhe dy anestaziolog”, ka vazhduar tutje dëshminë e tij kardiologu Bekteshi, i cili është pyetur se kush është Dr. Jusuf Somnez.

Dëshmitari është përgjigjur se me të nuk është takuar asnjëherë dhe se për të thotë se ka dëgjuar nga mediat. “Pasi që kam dal nga klinika nuk e di kush ka punu aty”, ka shtuar Bekteshi.

“Kush e ka kryer punën e anesteziologut në kardiokirurgji”, ka qenë pyetja e radhës për Bekteshin, i cili është përgjigjur se kanë qenë dy kolegët nga Gjermania dhe më pas, sipas tij, është angazhuar Sokol Hajdini.

Ai ka shtuar se nuk e di rolin e djalit të Lutfi Dervishit, Arban Dervishi, përveç se thotë se ka ndihmuar aq sa ka pasur mundësi, por ai personalisht thotë ta ketë takuar rrallë.

“Ka qenë marrëveshje gojore që 33% e fitimit ditor i ka marrë “Medicus”, ndërsa pjesën tjetër unë. Ndonjëherë atë pjesën e “Medicusit”, e ka marrë djali i dr. Lutfiut. Nuk kam pa ndonjë letër apo autorizim se ai ka pasur ndonjë rol në administratë”, ka thënë Bekteshi.

Bekteshi, gjatë kësaj seance ka rrëfyer për projektin e kardiokirurgjisë, që thotë se atij ia prezantuan drejtori i klinikës Lutfi Dervishi dhe një mjek nga Gjermania.

“Për shkak të rëndësisë së kardiokirurgjisë dhe projektit, kam vendos me u zhvendos nga klinika ku kam punu në “Medicus”, fillimisht kam punu në kardiokirurgji jo invazive, e më pastaj kemi fillu kardiokirurgji invazive. Ekip i njëjtë nga Vushtrria në Medicus. Detyra e kësaj ekipe ka qenë, përpos kardiokirurgjisë jo invazive dhe invazive ka qenë të bëj përgatitjen e procedurave kardiokirurgjike. Dr.Lutfi Dervishi dhe Dr. Beer nga Gjermania ma kanë prezantu projektin. Pronari nuk e di kush ka qenë, por kompetencat për një projekt të tillë i ka pas Dr.Dervishi”, ka deklaruar Bekteshi.

Ai ka thënë se të gjithë ata që kanë punuar në atë projekt, kanë qenë edhe pjesë e QKUK-së. Bekteshi ka shtuar se ai pas punës në QKUK, ka punuar në këtë klinikë, pasdite.

Ky dëshmitar ka theksuar se ai dhe Dr.Basri Sejdiu kanë qenë në kardiokirurgjinë invazive. Sipas tij, në kardiokirurgji kanë qenë doktor gjermanë. “Në kardiokirurgji ka qenë profesor Hake dhe një mjek që shpesh ka ardh, Valter Kasper Kani”, ka shtuar Bekteshi.

Ai ka thënë se arsye që është larguar nga salla e invazivës, ka qenë për shkak se kanë hy mjek pa lejen e tij. “E dyta pas shumë bisedave rreth projektit të kardiokirurgjisë me profesor Lutfi Dervishi, ndoshta më së shpeshti profesor Hake ka pas tendenca nga unë që të zgjerohemi nga aspekti hapësinor. Të kemi kardiokirurgun 24 orë, sepse shërbimi i ofruar ka qenë kohë pas kohe edhe jam bind se kjo çështje nuk do të shkoj përpara. Kam arrit mu bind se nuk kam çka të rri më aty. Me e-mail ia kam shpjeguar arsyet Dr.Dervishit dhe Dr.Beer”, ka vazhduar dëshminë e tij, kardiologu Tefik Bekteshi.

Prokurorja Valeria Bolici e ka ballafaquar Bekteshin, edhe pikën 1 të e-mailit që më 10 mars 2008, ia kishte dërguar Manfred Beer. Sipas prokurores, në piken 1 të kësaj letre, Bekteshi i kishte cekur 16 arsye të largimit nga klinika. “Keni thënë se kam dashur të angazhoj një administrator që do ta paguani ju por të është refuzuar kërkesa”, ka qenë ballafaqimi që prokurorja i ka bërë mjekut Bekteshi.

Por, ky i fundit ka deklaruar se ka kaluar një periudhë gjatë kohore dhe është problem t’i kujtoi detajet. “Me sa më kujtohet kjo ka të bëj me përcaktimin e termineve pasi unë kam punu gjithmonë me termine dhe në “Medicus” kanë ardh shpesh shumë persona në të njëjtin termin dhe më kanë shkaktu problem edhe mua edhe pacientëve. Këtë e kam diskutaur me Lutfi Dervishin”, është përgjigjur Bekteshi.

Derisa, deklarata e dëshmitarit Daut Gorani, me pajtimin e palëve është konsideruar e lexuar.

Ndryshe, në seancat e kaluara mjeku urolog, Lutfi Dervishi është deklaruar i pafajshëm për akuzat e trafikimit me qenie njerëzore dhe krim të organizuar, ndërsa i pafajshëm për akuzat për lëndim të rëndë trupor, është deklaruar edhe mjeku anesteziolog, Sokol Hajdini.

Ndryshe, rasti “Medicus”, është kthyer në rigjykim nga Gjykata Supreme e Kosovës, ndërsa në seancën e parë të këtij rigjykimi është veçuar procedura ndaj djalit të Lutfi Dërvishit, Arban Dërvishit, pasi i njëjti gjendej në arrati.

Gjykimi maratonik i rastit “Medicus”

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK) më 15 tetor 2010 kishte ngritur aktakuzë kundër urologut Lutfi Dervishi, djalit të tij Arban Dervishi, mjekëve Driton Jilta dhe Sokol Hajdini, si dhe ish-sekretarit permanent të Ministrisë së Shëndetësisë, Ilir Rrecaj. Pas 5 ditësh, më 20 tetor, ishte ngritur aktakuzë edhe kundër mjekëve Islam Bytyqi dhe Sulejman Dulla. Që të dyja këto ishin bashkuar në një aktakuzë të vetme më 29 nëntor 2010, dhe janë konfirmuar me 27 prill 2011.

Shqyrtimi kryesor për këtë rast filloi më 4 tetor 2011. Ndërkaq, më 22 mars dhe 17 prill 2013, u bë ndryshimi dhe zgjerimi i aktakuzës në fjalë.

Pas 106 seancave gjyqësore të mbajtura, Gjykata Themelore në Prishtinë më 29 prill 2013 shpalli verdiktin final për këtë rast. Sipas aktgjykimit Lutfi Dervishi u dënua me 8 vjet burg e 10 mijë euro për veprat penale të “trafikimit me njerëz në bashkë-kryerje” dhe “krimit të organizuar”, ndërkaq u refuzuan akuzat për “ushtrim të kundërligjshëm të veprimtarisë mjekësore”, “lëndim të rëndë trupor”, “mashtrim” dhe “falsifikim të dokumenteve”. Të njëjtit i’u shqiptua edhe dënimi plotësues i ndalimit nga ushtrimi i profesionit të urologut në kohëzgjatje prej dy vitesh. Për të njëjtat vepra penale u dënua edhe djali i tij Arban Dervishi, me 7 vjet e 3 muaj burg dhe me 2.500 euro gjobë. Ndërkaq i njëjti u lirua nga akuzat për “lëndim të rëndë trupor”, kurse akuzat për “mashtrim” dhe “falsifikim të dokumenteve” u refuzuan.

Me këtë aktgjykim, Sokol Hajdini u lirua nga akuza për “krim të organizuar”, por u dënua për veprën penale “lëndim i rëndë trupor” me 3 vjet burg. Ndaj të njëjtit, u shqiptua edhe dënimi plotësues i ndalimit të ushtrimit të profesionit të anesteziologut në kohëzgjatje prej 1 viti. Kurse, akuzat për “trafikim me njerëz” dhe “ushtrim të kundërligjshëm të veprimtarisë mjekësore”, u refuzuan.

Anesteziologët Islam Bytyqi dhe Sulejman Dulla u shpallën fajtorë për veprën penale “lëndim i rëndë trupor” dhe u dënuan me burgim me kusht për një vit, ndërkaq ndaj tyre u refuzua akuza për “ushtrim të kundërligjshëm të veprimtarisë mjekësore”.

Në fund, ish-sekretari permanent në Ministrinë e Shëndetësisë, Ilir Rrecaj u shpall i pafajshëm për “shpërdorim të pozitës zyrtare apo autorizimeve”, përderisa akuza për “falsifikim të dokumenteve zyrtare” u refuzua. Ndërkaq, Driton Jilta i pati shpëtuar dënimit, pasi veprat për të cilat ai akuzohej “ushtrim i kundërligjshëm i veprimtarisë njerëzore” dhe “shpërdorim i pozitës zyrtare apo autorizimeve” ishte vjetërsuar.

Tutje, me 25 nëntor 2013, Gjykata Themelore urdhëroi mbylljen dhe konfiskimin e Klinikës “Medicus”.

Ndaj këtyre dy vendimeve, mbrojtësit e pesë të dënuarve dhe prokurori kishin paraqitur ankesë në Gjykatën e Apelit. Kjo e fundit, më 6 nëntor 2015 ka shpallur aktgjykim, sipas të cilit vërtetohen dënimet e të pandehurve dhe lirohet objekti i klinikës “Medicus” me arsyetimin se nuk ka bazë për konfiskim.

Sipas aktgjykimit të Gjykatës së Apelit, përveç që dërgohen në burg tre të akuzuarit kryesor të këtij rasti, për dy prej tyre ka rritje të dënimit deri në dy vjet.

Arban Dervishi nga 7 vjet sa ishte dënuar nga shkalla e parë, dënohet me 8 vjet burgim, si dhe Sokol Hajdini nga 3 vjet sa ishte dënuar nga shkalla e parë vetëm për “lëndim të lehtë trupor”, dënohet me 5 vjet burgim, duke u shpallur fajtor edhe për “krim të organizuar”.

Ndërkaq, dy të dënuarit me kusht nga shkalla e parë, Islam Bytyqi dhe Sulejman Dulla, u shpallën të pafajshëm nga shkalla e dytë.

Ky aktgjykim u ishte dërguar të gjitha palëve ndërmjet 25 shkurtit dhe 4 marsit 2015.

Më 5 prill 2016, mbrojtësi i Lutfi Dervishit, avokati Linn Slattengren kërkoi nga Gjykata Supreme të pezullojë zbatimin e aktgjykimeve të kundërshtuara, e cila kërkesë ishte refuzuar më 16 prill të po atij viti.

Njëkohësisht me kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë, Sokol Hajdini dhe Lutfi Dervishi kanë parashtruar ankesa kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit. Me një vendim të marrë më 26 maj 2016, Gjykata Supreme ka hedhur ankesën e Lutfi Dervishit si të palejuar.

Ndërkaq, me 20 shtator, kjo gjykatë mori aktgjykim lidhur me ankesat e parashtruara nga Sokol Hajdini dhe avokati i tij mbrojtës, sipas të cilit Hajdini lirohet nga akuza e “krimit të organizuar”. Ndërkaq, iu vërtetua dënimi sa i përket veprës penale “lëndim i rëndë trupor”, dhe kohëzgjatja e burgimit u ndryshua në tre vjet.

Kundër këtij aktgjykimi, më 2 nëntor 2016 dhe 30 nëntor 2016, Sokol Hajdini dhe Kryeprokurori i Shtetit kanë paraqitur kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë.

Sa i përket këtij rasti, Gjykata Themelore në Prishtinë gjithashtu kishte lëshuar urdhërarrest ndërkombëtar për Lutfi dhe Arban Dervishin, pas arratisjes së tyre nga ekzekutimi i dënimit, pas vërtetimit të formës së prerë të aktgjykimit nga Gjykata e Apelit.

Ndryshe, emri i kësaj klinike kishte zënë hapësirë të madhe edhe në raportin e senatorit zviceran, Dick Marty./Betimiperdrejtesi/