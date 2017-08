Lumi B feston ditëlindjen, urimin më të ëmbël e mori nga bashkëshortja (Foto)

Data 9 gusht është shumë e veçantë për reperin Lumi B, ngase me këtë datë ai feston ditëlindjen.

Që në orët e para të mëngjesit, Lumi ka pranuar urime të shumta në adresë të tij, por më të veçantin e mori nga bashkëshortja e tij, Miranda, shkruan lajmi.net.

Përmes një fotografie të Lumit me djalin e tyre, Blinin në ditët e para të lindjes së tij, Miranda uron Lumin me disa fjalë të ëmbla.

“Urime ditëlindjen mbreti im… jetofsh edhe 100 vjet me shendet e lumturi … #nukkasiti … te dua shume dhe do te dua pergjithmone” ka shkruar bashkëshortja e tij sipër fotos, duke i premtuar se gjithmonë do të qëndrojë përkah tij. /Lajmi.net/