Lulzim Peci: Te lutemi për jetën dhe shërimin e Dr. Bajram Rexhepit

Ish-zyrtari ndërlidhës i Kosovës në Serbi, Lulzim Peci, i ka uruar ish kryeministrit të Kosovës Bajram Rexhepit shërim sa më të shpejt.

Ai përmes llogarisë së tij në Facebook ka thënë, se Rexhepi si politikanë rrezatonte humanitet, trimëri e këtë, sipas tij, e dëshmoi gjatë ngjarjeve të marsit 2004, transmeton lajmi.net.

“Te lutemi per jeten dhe sherimin e Dr. Bajram Rexhepit, Kryeministrit te pare te Kosoves se lire dhe demokratike. Njeri nder pak politikanet kosovar qe rrezatonte si humanitet ashtu edhe trimeri, te cilen e deshmoi me se miri me lidershipin e tij te forte gjate ngjarjeve te marsit 2004”, shkruan ai. /Lajmi.net/