Lulzim Basha: Ky është referendumi i shqiptarëve

Lulzim Basha është duke mbajtur një fjalim në Tiranë para mijëra protestuesve.

Fjalimi i Lulzim Bashës:

Kurrë më parë nuk ka mbledhur Shqipëria kaq shumë shqiptarë në një vend të vetëm si sot!

Kurrë më parë nuk ka bekuar drita e Perëndisë, drita e Zotit, një bashkim zemrash si sot!

Kjo nuk është protestë! Ky nuk është manifestim! Ky është referendumi i shqiptarëve për Republikën e Re!

Ju shoh të gjithëve, edhe ju atje pranë Heroit tonë Kombëtar Skënderbeut, ju shoh dhe ju përshëndes!

Siç ju kam dëgjuar 85 ditë me radhë, sot shoh se jeni mbi 600 mijë shqiptarë në këtë shesh më shumë do të jeni ën këtë referendum historik.

Më 18 shkurt, tre muaj më parë, u bashkuan në këtë shesh, për t’i thënë ndal keqqeverisjes, ndal drogës dhe për të kërkuar medoemos zgjedhje të lira, si themeli për qeveri demokratike dhe të ardhme evropiane për kombin tonë.

U bashkuan në këtë shesh për 85 ditë e net me radhë, shqiptarë nga e gjithë Shqipëria, intelektualë, profesorë, artistë, pensionistë, dhe miq nga e gjithë bota që na qëndojnë në krah në betejën tonë të pakthyeshme për demokraci te vërtetë.

Ajo që nisi si në 18 shkurt si rruga e bashkimit i vetmi shteg për miliona shqiptarë të shtypur, të nëpërkëmbur, të dënuar, të mashtruar e të shpunësuar.

Ajo që nisi si shtegu i vetëm përpos dëshpërimit, me demokratë e socialistë, myslimanë e të krishterë, për shkak të dështimit të shtetit kriminal që ju vrau vendet e punës dhe ju la si rrugëdalje, dëshpërimin ose emigracionin, ajo që nisi si shpresë në shpirtrat tanë, ajo u kthyer në motorin më të fuqishëm të shpresës që vrau frikën anembanë vendit, që ngjalli kurajën në zemrat e çdo shqiptari, që mbushi çdo shqiptar përmes frymës së shenjtë të besimit në Zot në një të ardhme më të mirë për fëmijët tanë, shpresën dhe vendimin e madh për ta shporrur dëshpërimin, për ta mposhtur dëshpërimin dhe për të përmbysur republikën e vjetër dhe ngritur republikën ere të vetme të qytetarëve shqiptarë.

Ja tek jemi sot në një bashkim që nuk e ka parë Shqipëria, Ballkani, nuk e ka parë Europa, nuk e ka parë bota!

Ky nuk është thjesht dhe vetëm bashkimi kundër keqqeverisjes, por është shpallja e shpresës dhe besimit tek vetja juaj tek e ardhmja juaj dhe të gjithë së bashku tek Shqipëria jonë

Këtu keni ardhur sepse besoni tek republika e re.

Këtu nuk keni ardhur se besoni vetëm tek një njeri apo një parti.

Sepse arritja më e madhe e këtyre muajve është ripërtëritja e besimit të çdo shqiptari tek vetja e vet

Ripërtëritja e besimit tek vetja dhe familja dhe të gjithë bashkë tek bashkimi.

E nisëm për një objektiv: Zgjedhje të lira dhe të ndershme!

Si themeli i demokracisë!

Sot jemi këtu për shumë e më shumë!

Nuk jemi këtu për një ndryshim të vetëm, por për ndryshimin më të madh në historinë tonë kombëtare!

Gjithçka duhet të ndryshojë dhe falë bashkimit tonë, falë qëndresës suaj, me ndihmën e Zotit, gjithçka do të ndryshojë, asgjë nuk do të jetë më si parë!

Republika e vjetër sot shpallet objekt i arkivit të Muzeut Historik Kombëtar!

Ne shqiptarët e bashkuar nga sot nuk e pranojmë dhe nuk e njohim më republikën e vjetër të krimit dhe drogës!

E si mund të pranojmë më shqiptarët një shtet ku 18 vjeçari shtyhet drejt vetëvrasjes në qelitë e burgut për një cigare hashash dhe trafikantët e hashashit bëhet deputetë, ministra deputetë, darkojnë me të parin e qeverisë dhe mbushin kontot e tij bankare?!

E si mund të pranojmë kur mijëra familje vuajnë për bukën e gojës, kur mijëra familje ende pa ndihmë ekonomike, kurse pushtetarët shtrohen në dreka e darka. /Syri.net