Lugina e Preshevës kërkon bashkim me Kosovën, flet kryeministrja serbe

Kryeministrja serbe, Ana Bërnabiq nuk ka dashur t’i komentoj deklaratat në rast se Lugina e Preshevës kërkon bashkim me Kosovën sikurse në modelin e Katalonisë.

E pyetur nëse ajo kishte biseduar me përfaqësuesin e këshillit kombëtar të pakicave lidhur me kërkesën që jugu i Serbisë (Lugina e Preshevës) të kërkojë bashkim me Kosovën ashtu si rasti i Katalonisë, Bërnabiq ka thënë se nuk dëshiron të diskutojë për këtë çështje.

“Këto nuk janë tema diskutimi, temat e bisedimeve kanë të bëjnë me mekanizmat institucional në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Serbisë”, iu ka thënë gazetarëve kryeministrja serbe, transmeton lajmi.net.

Udhëheqësi i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve, Jonuz Musliu ka thënë se Serbia duhet të pranojë referendumin e marsit të vitit 1992 i cili ishte në përputhje me Kartën e OKB-së, e cila garanton vetë-përfaqësimin e popujve autokton.

Musliu përshëndeti referendumin për pavarësi që u mbajt në Kataloni dhe i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të njohë referendumin e mbajtur nga shqiptarët në Serbinë jugore në vitin 1992.

“Referendumi është shprehje e vullnetit dhe e drejtë ligjore e popujve indigjenë, si në rastin e Katalonisë i garantuar nga e drejta ndërkombëtare. Referendumi mbi shqiptarët etnik në Luginën e Preshevës gjithashtu është i ligjshëm dhe kjo mund të garantojë paqen dhe stabilitetin ndërmjet Luginës së Preshevës dhe Serbisë, por edhe të respektojë të drejtën e shqiptarëve në jug të cilët kanë votuar me referendum për t’u bashkuar me Kosovën”, ka thënë Musliu./Lajmi.net/