Luftë me peshkaqenin e vogël që e kishte kafshuar në bark (Foto/Video)

Duke i vogël dhe i padëmshëm, por një peshkatar nga Florida e di mirë tashmë se si mund të të kafshojë edhe një peshkaqen i vogël.

Burri me emrin Ervin Maccarty, u detyrua ta hiqte me forcë duke e prerë me thikë peshkaqenin e vogël që e kishte kafshuar në bark dhe nuk e lëshonte.

Ngjarja ndodhi në brigjet e Marhon-it në Florida të Shteteve të Bashkuara, kur ai ishte duke notuar.

Maccarty sapo ndjeu kafshimin doli menjëherë nga deti dhe hipi në një varkë aty pranë.

Mirëpo peshkaqeni nuk po e lëshonte. Në ndihmë i shkuan edhe disa persona të tjerë, të cilët po përpiqeshin që ta hiqnin peshkaqenin e vogël duke e shkëputur nga trupi i burrit, por pa sukses.

Ata u detyruan ta prisnin me thikë, që burri të shpëtonte nga dhëmbët e peshkaqenit, fatmirësisht pa pasoja serioze. /Lajmi.net/